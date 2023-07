Vaccini: Zanella (Avs), spieghi Schillaci perché fu abbandonato Reithera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro della Salute spieghi perché il vaccino nazionale Reithera venne sostituito con il russo Sputnik, quanto è costata all'erario quella operazione, se la recente nomina alla Direzione generale di prevenzione di Francesco Vaia sia legata a quella scelta allora decisa proprio da Vaia". Lo chiede la capogruppo di Alleanza Verde e Sinistra Luana Zanella, vicepresidente della commissione Affari sociali di Montecitorio, in una interrogazione che riprendi i dati della Rivista Call Reports Medicine riferiti oggi da Il manifesto. "Noi di Avs siamo già intervenuti sulla nomina di Vaia con una interrogazione di Marco Grimaldi che mette insieme diversi elementi in base ai quali si può ritenere che sia stata molto incauta. Ora le nuove informazioni sui vaccini gettano una luce preoccupante, Schillaci spieghi rapidamente", conclude. (Com)