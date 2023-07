Turchia-Algeria: è in corso l’incontro tra presidente Erdogan e omolgo Tebboune a Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ ancora in corso l’incontro tra il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan, e l’omologo della Repubblica democratica popolare di Algeria, Abdelmadjid Tebboune, nel palazzo Dolmabahce, a Istanbul. Lo si apprende dalle agenzie di stampa turca, “Anadolu”, e algerina, “Aps”, secondo le quali il colloquio verte sul rafforzamento delle relazioni bilaterali e sui modi per intensificare la cooperazione tra i due Paesi, oltre che sulle principali questioni regionali e internazionali. I rapporti tra Ankara e Algeri, del resto, si sono andati intensificando dalla stipula, nel 2006, dell’Accordo di amicizia e cooperazione. L’incontro tra Erdogan e Tebboune, giunto ieri in Turchia dopo una visita ufficiale in Cina, sarà seguito dai colloqui tra le rispettive delegazioni. (Tua)