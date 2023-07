Ue: Orban, favorisce "sostituzione delle popolazioni" e conduce "offensiva Lgbti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario contrastare in ogni modo "le sostituzioni delle popolazioni" orchestrati dall'Ue che si propone come un "impero federalista" che sta conducendo "un'offensiva Lgbti". Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orban intervenendo al Festival Tusvanyos, tradizionale appuntamento che si tiene ogni anno a Baile Tusnad, in un'area della Romania popolata da una maggioranza magiara. "L'Ue rifiuta l'eredità cristiana e organizza sostituzioni di popolazione attraverso la migrazione", ha detto Orban. Il primo ministro ungherese, fermamente contrario alla riforma europea del Patto di migrazione e asilo, ha fatto così riferimento al "grande programma di sostituzione", una t teoria del complotto secondo cui alcune élite starebbero organizzando la sostituzione delle popolazioni europee con immigrati non europei. (Vap)