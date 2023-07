Crimea: forze armate ucraine confermano di aver colpito deposito di petrolio e base militare russa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferisce il portale "Defense Express", nonostante le sue ridotte dimensioni il deposito petrolifero era un obiettivo importante a causa della sua posizione vicina alla ferrovia. Sino a quando le forze russe non estingueranno l'incendio, il transito di tutti i treni sarà bloccato per gran parte della penisola. Per quanto riguarda la base militare, si tratta per la precisione un aerodromo dismesso a metà degli anni Novanta. L'aerodromo fu abbandonato, ma prima che iniziasse l'invasione il 24 febbraio 2022, la Russia lo ha nuovamente trasformato in una struttura militare, ovvero una base da campo dove erano dislocati un gran numero di veicoli militari e tende. (Rum)