Ucraina: Prodi: il conflitto ha ridimensionato il ruolo di Russia e Ue

18 ottobre 2021

- La guerra in Ucraina ha ulteriormente ridimensionato sia il ruolo Russia che quello dell'Ue, delineando un confronto tra Cina e Usa che si stanno confrontando per qualcosa di più profondo rispetto al piano militare. Lo ha dichiarato l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi intervenendo alla convention di Energia Popolare di Stefano Bonaccini, a Cesena. "La Cina ha quasi il 20 per cento della popolazione mondiale, il 6-7 per cento delle terre arate, è il Paese industriale più grande del mondo. La sua politica estera è determinata, va a trovare le cose di cui ha bisogno nel mondo, e porta avanti una penetrazione continua da quattro decenni. Gli Stati Uniti, d'altro canto, restano di gran lunga restano la prima potenza del mondo, tecnologicamente e militarmente, ma sono soggetti a grandi cambiamenti continui della politica estera perché sono una democrazia. Questo ha gettato una grande angoscia nel mondo democratico, suscitando il senso di una lotta impari", ha detto Prodi. Quanto all'Ue, è necessario che resti un alleato fedele degli Usa ma che sia capace di elaborare una politica unitaria e che persegua i propri interessi", ha aggiunto.(Rin)