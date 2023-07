Regno Unito: Starmer, sconfitta a Uxbridge mostra che c'è ancora "molta strada da fare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è ancora “molta strada da fare” prima di poter arrivare a governare il Regno Unito. E' quanto affermato dal leader del Partito laborista, Keir Starmer, commentando la sconfitta alle elezioni suppletive di giovedì nel seggio di Uxbridge e South Ruislip, in cui si è votato dopo le dimissioni da parlamentare dell'ex premier Boris Johnson. "Se qualcuno avesse bisogno di ricordare che c'è ancora molta strada da fare, Uxbridge è il nostro promemoria", ha detto Starmer in un discorso al National Policy Forum del Partito laborista. "Il risultato a Uxbridge dimostra che non c'è proprio alcun motivo di essere compiaciuti", ha aggiunto Starmer. "In un'elezione la politica è importante", ha detto il leader laborista. "Stiamo facendo qualcosa di molto sbagliato se le politiche proposte dal Partito laborista finiscono su ogni singolo volantino dei conservatori. Dobbiamo affrontare la questione e imparare la lezione", ha aggiunto Starmer, facendo un chiaro riferimento alla questione dell'espansione della zona a basse emissioni (Ulez) della capitale londinese proposta dal sindaco, Sadiq Khan. "Dobbiamo chiederci seriamente: le nostre priorità sono le priorità dei lavoratori o sono solo bagagli che mostrano loro che non vediamo il Paese attraverso i loro occhi?", ha aggiunto il leader laborista. Secondo diversi osservatori, la questione dell'Ulez avrebbe favorito la vittoria dei conservatori a Uxbridge, un fatto che ha posto in netto contrasto Starmer e Khan. (Rel)