© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna lavorare con il senso della prospettiva, andare in profondità. Non possiamo pensare di fare rinascere i simboli della storia della Prima Repubblica, che sono un patrimonio importante". Lo ha detto il presidente di Centro democratico, Bruno Tabacci, in merito al centrosinistra, per costruire un'alternativa alla destra, intervenendo agli Stati generali del socialismo, a Roma.(Rin)