Pd: Prodi, partito torni a parlare a tutti gli italiani

18 ottobre 2021

- Il Pd in 15 anni ha perso la metà dei suoi elettori: è ora di ricostruire una casa che possa tornare ad ospitare gli italiani. Lo ha dichiarato l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi intervenendo alla convention di Energia Popolare di Stefano Bonaccini, a Cesena. "Il Pd non è senza colpe, ma resta l'unico partito che per la sua storia, e per il rapporto che mantiene con le parti sociali, in grado di indicare percorsi e progetti necessari perché la democrazia torni ad essere operante. È necessario guardare nel lungo periodo e ricominciare a parlare con tutti gli italiani, affrontando le cause del declino e affrontando il cammino per la rinascita. Non possiamo continuare a essere partito rassegnato in un Paese rassegnato. L'Italia produce grandi talenti intellettuali in tutti i campi, la maggior parte dei quali non riesce a dialogare con il mondo politico. Bisogna tornare a dialogare con i corpi intermedi", ha aggiunto. (Rin)