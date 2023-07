Bielorussia: Podolyak, mercenari Wagner potrebbero organizzare provocazioni contro Paesi Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È evidente che i mercenari del gruppo paramilitare russo Wagner non resteranno inattivi nel loro campo base in Bielorussia e non si può escludere che mettano in atto delle provocazioni contro i Paesi della Nato. Lo ha scritto su Twitter il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak. Gli uomini della Wagner “hanno bisogno di una partecipazione regolare alle ostilità e di flussi finanziari per mantenere la capacità di combattimento” e il loro leader Evgenij “Prigozhin ha poco spazio di manovra in questa faccenda”, ha scritto Podolyak. “L'attività periodica dei gruppi di sabotaggio e ricognizione nel nord della regione di Kiev è un compito ingrato: il confine ucraino è saldamente fortificato, gli obiettivi sono vaghi e le nostre guardie di frontiera sono più che felici di rinfoderare le armi. Un'altra questione è il confine tra la Polonia e gli Stati baltici, in particolare il Corridoio di Suwalki, che è così allettante per la Russia”, ha proseguito il consigliere presidenziale. (segue) (Kiu)