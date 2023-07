Bielorussia: Podolyak, mercenari Wagner potrebbero organizzare provocazioni contro Paesi Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'aggressione ibrida della Russia contro la Nato con l'aiuto dei 'piccoli uomini grigi' (un riferimento ai mercenari di Wagner) si inserisce perfettamente nella strategia di alzare la posta in gioco per fare pressione sugli alleati affinché ciò influenzi il loro sostegno all'Ucraina. La disponibilità dei Paesi della Nato a contrattaccare contro il gruppo armato non è al momento chiara e l'incertezza è percepita dalla Russia come una debolezza e alimenta le provocazioni”, ha detto Podolyak. “La soluzione è semplice: l'immediata fornitura di armi all'Ucraina per distruggere il nemico sul territorio ucraino garantisce oggi letteralmente la pace in Europa. Naturalmente, l'Europa orientale lo sa molto bene. Ma più le altre capitali sono lontane dalla Russia, più spesso dobbiamo ricordarlo”, ha concluso il consigliere presidenziale ucraino. (Kiu)