Yemen: arrestati autori attacco contro direttore sede Programma alimentare mondiale a Taiz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza yemenite hanno arrestato i responsabili dell’uccisione di Moayad Hameidi, direttore dell’ufficio di Taiz del Progrramma alimentare mondiale delle Nazioni Unite. Lo ha annunciato l’ufficio stampa della polizia del governatorato sud-occidentale di Taiz, come riferisce l'emittente panaraba di proprietà saudita "Al Arabiya". In precedenza, il consigliere del direttore dei servizi di sicurezza del governatorato di Taiz, Yahya al Atwani, aveva annunciato che le autorità yemenite erano riuscite a risalire all’identità degli uomini armati che nel pomeriggio di ieri avevano aperto il fuoco contro Hameidi a Turbah, uccidendo lui e ferendo un numero imprecisato di civili. Secondo testimoni oculari, uno di essi aveva sparato da una motocicletta. Il governatorato di Taiz è sotto il controllo del Consiglio direttivo presidenziale, il governo yemenita internazionalmente riconosciuto, guidato da Rashad al Alimi e con sede provvisoria ad Aden, città portuale e snodo commerciale strategico situato a 170 chilometri a est dello Stretto di Bab al Mandeb, nonché ex capitale dello Repubblica democratica popolare dello Yemen (Yemen del Sud), dal 1967 al 1990, anno dell’unificazione nazionale. (Res)