Viabilità: Anas, chiusure notturne allacciamento A51 tangenziale est di Milano

- Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di competenza della società Milano-Serravalle, nelle tre notti di martedì 25, mercoledì 26 e di giovedì 27 luglio, con orario 00:00-4:00, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A51 Tangenziale est di Milano, per chi proviene da Torino e da Venezia ed è diretto verso Bologna. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Agrate e utilizzare la viabilità ordinaria per raggiungere la A51. (Com)