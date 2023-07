© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio fare un grande incoraggiamento a Pedro Sanchez per la sfida che si giocherà domani, per il futuro della Spagna e dell'Europa". Lo ha detto, a proposito delle elezioni Politiche di domani in Spagna, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo agli Stati generali del socialismo, a Roma.(Rin)