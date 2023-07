Salario minimo: Prodi, pensare che 9 euro siano troppi "non sta né in cielo né in terra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- È giusto continuare la battaglia sul salario minimo: pensare che 9 euro l'ora siano troppi appartiene a cose che non stanno né in cielo né in terra. Lo ha dichiarato l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi intervenendo alla convention di Energia Popolare di Stefano Bonaccini, a Cesena. "Con l'aumento degli sbarchi è tornata la grande paura. Il quotidiano appello all'Europa è giusto e doveroso, ma allo stesso tempo non affrontiamo i problemi degli italiani. C'è bisogno di forza lavoro, ma non facciamo nulla per far diventare i migranti forza lavoro. Non è accettabile che ci vogliano anni per far avere loro dei contratti", ha detto Prodi, lanciando inoltre la proposta di istituire il servizio civile obbligatorio e invitando ad aprire un dibattito sulle politiche ambientali. Un dibattito che, a suo dire, oggi "è troppo concentrato sui vincoli normativi, il che favorisce terreno fertile per politiche antiambientaliste. Bisogna lavorare su una politica industriale che renda accettabili le politiche ambientali", ha aggiunto. (Rin)