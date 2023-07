Turismo: Santanchè, Italia tra le destinazioni preferite dai turisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Italia continua ad essere tra le destinazioni preferite dai turisti e non lo diciamo noi, ma i dati delle prenotazioni aeree o le ricerche sui portali online che vedono la nostra nazione sempre tra le prime ed infine il dato di chi ogni giorno lavora nel mondo del turismo. Le presenze nelle nostre strutture ricettive ci dicono che il mese di luglio vede l’Italia protagonista indiscussa". Lo afferma, su Facebook, il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che prosegue: "Il ministero del turismo è al fianco di chi, ogni giorno, lavora in quella che deve diventare la prima industria nazionale ed è per questo che nello scorso Consiglio dei ministri ho presentato il Piano strategico del turismo (Pst) che è stato approvato dal governo, uno strumento che non solo ci consentirà di rendere stabili i dati ma anche di rafforzare il comparto e sostenerlo nella crescita dei numeri, nella qualità e nella soddisfazione di chi accoglie milioni di persone nel Paese più bello del mondo". (Rin)