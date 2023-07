India: G20 Energia, nasce la Global Biofuel Alliance, Italia fra gli iniziatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alleanza Globale per i Biocarburanti "è un riconoscimento tangibile del ruolo strategico dei biocarburanti sostenibili per favorire una crescita sicura, sostenibile, condivisa. L’Italia è tra gli iniziatori e siamo lieti di vedere sempre più Paesi aderire progressivamente”. Lo ha detto il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava intervenendo all’evento di presentazione della Global Biofuel Alliance, una delle più importanti risultanze del G20 Energia tenuto a Goa, in India. L’alleanza vede già l’adesione di 19 nazioni e 11 organizzazioni internazionali. “Riteniamo che i biocarburanti sostenibili, come il biometano avanzato e l'HVO, siano risorse strategiche per un approccio ambizioso e pragmatico alla decarbonizzazione, una valida opzione soprattutto nei settori dei trasporti e hard-to-abate”. (Com)