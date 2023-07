Salario minimo: Furfaro (Pd), bene apertura Meloni ma ritiri emendamento soppressivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo indiscrezioni di stampa, Meloni avrebbe aperto alla possibilità di discutere sul salario minimo. Abbiamo a cuore l'Italia e le oltre tre milioni di persone che lavorano in condizioni che ledono la dignità umana. Per questo siamo disponibili a discutere e chiediamo una cosa semplice: se le parole hanno ancora un valore, Meloni dimostri che i lavoratori vengono prima degli sfruttatori e ritiri l'emendamento soppressivo della legge. Ci troverà pronti a discutere per il bene delle persone, al contrario di quanto ha fatto il governo finora". Lo scrive su Twitter Marco Furfaro, della segreteria del Partito democratico. (Rin)