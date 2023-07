Pd: Bonaccini, per vincere bisogna allargare il campo e uscire dallo sguardo ombelicale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per vincere bisogna allargare il campo e uscire dallo sguardo ombelicale che per troppi anni il Pd ha adottato. Lo ha dichiarato il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo alla convention di Energia Popolare, a Cesena. "I partiti sono strumenti che permettono ai cittadini di partecipare alla vita democratica e a concorrere a programmi e scelte. Il riformismo si nutre di partecipazione, perché senza popolo non si fanno le riforme, l'esatto opposto dei professionisti della politica che discutono nel chiuso di una stanza o di un palazzo. L'idea stessa che tornino nella priorità dell'agenda politica i vitalizi è mortifera, noi siamo per l'equo compenso", ha affermato Bonaccini. "Così sulla giustizia: le riforme servono per garantire la certezza del diritto al servizio dei cittadini e delle imprese, contro le mafie e l'illegalità, non per favorire l'impunità per chi cerca una guarentigia per la politica. Gli unici che pagano troppe tasse in questo Paese sono coloro che le pagano. La lotta all'evasione è lo strumento principe per ridurre le imposte a chi le paga. Il primo investimento dovrebbe essere il taglio al costo del lavoro per favorire chi assume a tempo indeterminato e fa investimenti", ha aggiunto.(Rin)