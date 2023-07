Turchia: cinque militanti del Partito dei lavoratori del Kurdistan uccisi nel nord dell’Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza turche hanno “neutralizzato” cinque militanti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) nel territorio della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, in prossimità del confine con la Turchia. Lo ha annunciato oggi il ministero della Difesa nazionale della Turchia, come riferisce l’agenzia di stampa “Anadolu”. I cinque uomini sono stati colpiti a Metina, nell’area del Kurdistan iracheno interessata dall’operazione militare turca denominata Claw-lock (“la stretta dell’artiglio”), lanciata nel 2022 con l’obiettivo di “neutralizzare” il Pkk, che Turchia, Unione europea e Stati Uniti classificano tra le organizzazioni terroristiche. Con l’espressione “neutralizzare”, Ankara intende l’arresto o l’uccisione di individui classificati come terroristi, appartenenti al Pkk, ai movimenti ad esso affiliati in Siria (il Partito dell’unione democratica, Pyd, e la sua ala armata, le Unità di difesa popolare, Ypg). Intanto, fonti vicine alla sicurezza hanno riferito ad “Anadolu” che tra i militanti del Pkk uccisi dall’Agenzia di intelligence nazionale turca (Mit) nel nord dell’Iraq c’è anche Ozgur Sores, chiamato Ozgur Alparslan, ritenuto responsabile dei devastanti incendi scoppiati nelle foreste della Turchia nel 2021. Alparslan è stato ucciso in prossimità del monte Gara, a nord-est di Dohuk, nell’omonimo governatorato della Regione autonoma del Kurdistan iracheno.(Res)