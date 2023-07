Ue: Bonaccini, somma di sovranismi produce contraddizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- Se il sovranismo in solo Paese può portare consenso, la somma di più sovranismi no. Lo ha dichiarato il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo alla convention di Energia Popolare, a Cesena. "In Europa esplodono tutte le contraddizioni. Nessun governo oggi può risolvere con la bacchetta magica i drammatici problemi legati all'ondata di immigrazione", ha aggiunto Bonaccini, sottolineando che la transizione ecologica è ormai necessaria ma che servono misure per far sì che i ceti bassi non si sentano esclusi. "Serve un'alleanza democratica capace di mettere in luce le contraddizioni della destra ma portandosi dietro la maggioranza persone, per impedire che la propaganda ingrossi le urne", ha aggiunto.(Rin)