Europee: Bonaccini, saldatura tra popolari e conservatori muterebbe assetto e ragione sociale Ue

18 ottobre 2021

- Le elezioni europee del 2024 saranno un vero spartiacque, non solo per l'Italia ma perché ci giochiamo l'esistenza stessa dell'Europa: se si saldasse il fronte nazionale con quello popolare cambierebbero l'assetto e la ragione sociale dell'Ue. Lo ha dichiarato il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo alla convention di Energia Popolare, a Cesena. "Il Pd deve mettersi alla testa dei socialisti, avendo magari l'ambizione di diventarne il primo partito, per esercitare un'azione efficace nei confronti dei liberali e dei popolari che in Europa sono sempre state distanti, ma mai nemiche. Questo per evitare una drammatica saldatura con la destra radicale, che produrrebbe sconquassi da cui non saprei come uscirne", ha aggiunto. (Rin)