G20: Pichetto, Alleanza globale per biocarburanti passo avanti per sicurezza energetica

- L'Alleanza globale per i biocarburanti "rappresenterà un importante passo avanti nella strada della transizione ecologica e della sicurezza energetica". Lo afferma il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, che aggiunge: "L'Italia, insieme ad altri Paesi tra cui Usa, India e Brasile, è tra i promotori dell'iniziativa presentata a Goa nel corso del G20-Energia. Al G20, con l’intervento della viceministra Vannia Gava, l'Italia ha ribadito la necessità di un approccio che sia al tempo stesso ambizioso e pragmatico, che tenga conto dei principi di neutralità tecnologica e di flessibilità nei tempi di attuazione delle misure. Si tratta dell'approccio che caratterizza anche il Piano nazionale integrato energia e clima. In questo contesto assume particolare rilievo lo sviluppo dei biocarburanti che possono rappresentare una importante occasione di diversificazione per la mobilità green del futuro come è stato peraltro già concordato nella riunione del G7 Energia, Clima e Ambiente di Sapporo nell’aprile scorso. L’Alleanza globale per i biocarburanti - conclude Pichetto - costituirà quindi una importante piattaforma per intensificare la collaborazione fra produttori, consumatori e paesi interessati anche per promuovere lo sviluppo in questo campo di standard comuni e in particolare di criteri di sostenibilità condivisi".(Rin)