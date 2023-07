Bosnia: Dodik, Guterres non ha competenze per interpretare l'Accordo di Dayton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres non ha la competenza per interpretare l'accordo di Dayton, ma nella sua risposta alla lettera del membro serbo della presidenza, Zeljka Cvijanovic, ha confermato che Christijan Schmidt non è stato nominato come Alto rappresentante internazionale per la Bosnia Erzegovina. Lo ha detto oggi il presidente della Repubblica Srpska Milorad Dodik citato dall'emittente "Rtrs". Dodik ha sottolineato che Guterres sta ignorando i fatti. "Guterres non può interpretare l'accordo di Dayton, non è competente. Gli abbiamo solo chiesto di dire se Schmidt è stato nominato o meno. Nemmeno lui ha confermato che Schmidt è stato nominato. Si può notare che c'è una propaganda pericolosa contro la Repubblica Srpska, ma questo non significa che ci sbagliamo", ha detto Dodik. (Seb)