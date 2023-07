Nord Macedonia: sottosegretaria francese, per adesione Ue importante adottare emendamenti Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se entro la fine dell'anno non saranno adottati gli emendamenti costituzionali concordati dalla Macedonia del Nord e dall'Ue i percorsi di adesione di Skpje e dell'Albania potrebbero essere separati. Lo ha annunciato Laurence Boone, sottosegretaria di Stato responsabile per l'Europa del governo francese in un'intervista all'agenzia di stampa macedone “Mia”. “Gli emendamenti costituzionali fanno parte dell'accordo raggiunto dalla Macedonia del Nord e dall'Ue per procedere verso l'avvio automatico del processo di adesione. Non ci sono altri requisiti. Se gli emendamenti alla Costituzione non saranno adottati entro la fine dell'anno, vi è il rischio di una separazione della Macedonia del Nord e dell'Albania”, ha detto la sottosegretaria. “Siamo molto felici che gli emendamenti costituzionali siano stati presentati e che il processo stia iniziando, perché è molto importante. La Macedonia del Nord e l'Albania sono i due paesi leader in termini di riforme per l'adesione all'Ue. Sono due paesi che hanno davvero fatto progressi”, ha aggiunto Boone. (Seb)