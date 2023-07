Germania: brigata in Lituania costerà 190 milioni di euro all’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La brigata dell’esercito che la Germania pianifica di schierare in Lituania su base permanente costerà 190 milioni di euro all’anno. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, secondo cui ai militari tedeschi dispiegati nel Paese del Baltico andrebbero versati altri 4 mila euro di stipendio. Vi sono poi da calcolare le spese per le famiglie del personale, dagli alloggi ad asili e scuole. Il dislocamento di una brigata dell’esercito su base permanente in Lituania è stato deciso governo del cancelliere Olaf Scholz nel quadro del contributo della Germania al rafforzamento del fianco orientale della Nato, a seguito della guerra mossa dalla Russia contro l’Ucraina. L’unità dovrebbe essere schierata al completo nello Stato del Baltico entro il 2026. (Geb)