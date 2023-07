Giubileo: al via lavori prime grandi opere, Ponte dell'Industria e piazza della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partiranno lunedì 24 luglio i lavori per le prime due grandi opere del Giubileo 2025. Saranno Ponte dell'Industria, nel quadrante sud di Roma e Piazza della Repubblica, nell'area della Stazione Termini, a dare l'avvio al complessivo progetto di riqualificazione in vista dell'Anno Santo. Entrambe le opere saranno realizzate da Anas grazie e una convenzione con Roma Capitale, in stretto coordinamento con il Dipartimento Csimu dell'Assessorato ai Lavori pubblici del Campidoglio. "Da lunedì 24 luglio - commenta l'assessore capitolino ai Lavori pubblici Ornella Segnalini - diamo avvio alle prime grandi opere del Giubileo. Ponte dell'Industria e Piazza della Repubblica saranno interessati da una complessiva e importante riqualificazione. Luoghi strategici della città si trasformano per aumentare la sicurezza e la vivibilità. A breve - prosegue Segnalini - partiranno anche altri cantieri, organizzati per creare il minore disagio possibile. Dal 2021, infatti, abbiamo iniziato la modalità dei lavori notturni e anche per le lavorazioni giubilari, dove possibile, seguiremo questo schema". (segue) (Com)