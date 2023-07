Bielorussia: Prigozhin fonda una nuova società con sede a Tsel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Evgenij Prigozhin, leader del gruppo paramilitare Wagner, ha fondato una nuova società in Bielorussia. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa “Interfax”, il 19 luglio Prigozhin ha registrato la società "Concord Management and Consulting" in Bielorussia e le informazioni ufficiali in merito sono state pubblicate nel Registro statale unificato delle persone giuridiche e fisiche del ministero della Giustizia di Minsk. Il capitale della società è pari a 200 rubli bielorussi (circa 80 dollari), mentre l'attività principale indicata nel registro è "Gestione immobiliare". La sede della compagnia è il villaggio di Tsel, nel distretto di Osipovichi, dove è presente un campo base destinato all'alloggio dei combattenti del Gruppo Wagner trasferiti in Bielorussia dopo il fallimento della rivolta armata dello scorso 24 giugno. (segue) (Rum)