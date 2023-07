Bielorussia: Prigozhin fonda una nuova società con sede a Tsel (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ribellione del gruppo Wagner era iniziata ufficialmente la sera prima, il 23 giugno, quando Prigozhin aveva invitato la popolazione a scendere in piazza e rivoltarsi contro i vertici militari russi. Successivamente, una volta assunto il controllo della città di Rostov sul Don, circa 5 mila combattenti del gruppo Wagner hanno marciato alla volta di Mosca prima di fermarsi a poco meno di 200 chilometri dalla capitale russa, ufficialmente, grazie all'intervento di mediazione del leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko. In seguito a un confronto avvenuto fra il presidente russo, Vladimir Putin, e lo stesso Prigozhin, i mercenari di Wagner hanno iniziato a trasferirsi in Bielorussia dove nei giorni scorsi hanno effettuato delle esercitazioni con le forze armate di Minsk. (Rum)