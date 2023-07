Vaticano: papa Francesco incontra il presidente della Repubblica del Ghana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza, nello studio dell’Aula Paolo VI, il presidente della Repubblica del Ghana, Nana Addo Akufo-Addo. Lo fa sapere la Sala Stampa vaticana. Il presidente ghanese si è successivamente incontrato con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali. Nella nota si legge che “nel corso dei cordiali colloqui in segreteria di Stato sono state rilevate le buone relazioni tra la Santa Sede e il Ghana, e ci si è soffermati su alcuni aspetti della situazione politica e socio- economica del Paese, specialmente sulla collaborazione in campo educativo e sanitario. Nel prosieguo della conversazione, vi è stato anche uno scambio di opinioni sull’attualità internazionale, con particolare riferimento ai problemi della pace nel mondo e della sicurezza nei Paesi dell’Africa occidentale”. (Civ)