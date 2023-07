Roma: Caudo-Cofano (Rf), salviamo il Pratone di Torre Spaccata ma no ad altre cubature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini di Centocelle e Torre Spaccata hanno ragione a voler salvare dal cemento i 59 ettari del corridoio di terra e natura del Pratone. Lo dichiarano in una nota Giovanni Caudo, presidente del gruppo Roma Futura e della commissione speciale Pnrr di Roma Capitale ed Emiliano Cofano, consigliere di Roma Futura nel Municipio Roma VII. "In quell'area il Piano Regolatore Generale del 1962 - spiegano - immaginava la penetrazione dell'autostrada Roma-Napoli mentre il Prg del 2008, sbagliando, ha previsto oltre 600 mila metri cubi di residenziale, servizi e ricettivo. Ma oltre alle speculazioni edilizie evitiamo quelle partitiche, che danneggiano allo stesso modo la Città. La salvaguardia di un'area non passa per il rito di far volare le cubature altrove. La pratica della compensazione urbanistica è stata ed è devastante per la Città. Nel tempo, fare una cosa giusta su un'area ha prodotto danni su decine di altre parti del territorio. Nel Pratone di Torre Spaccata sono presenti reperti significativi, segnalati fin dalla carta dell'Agro Romano degli anni Settanta. Gli scavi archeologici hanno consentito di capirne la consistenza e, dopo la dichiarazione di interesse culturale dell'agosto del 2022, il Ministero della Cultura ha ora individuato in dettaglio l'area sottoposta a vincolo diretto e indiretto: una porzione circoscritta attorno al complesso di tombe dell'Eneolitico e alla villa A204". (segue) (Com)