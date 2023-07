Roma: Caudo-Cofano (Rf), salviamo il Pratone di Torre Spaccata ma no ad altre cubature (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non dare seguito all'edificazione dell'area deve essere una scelta politica, che impegni l'amministrazione comunale e la Giunta Gualtieri nella ricerca di una proposta innovativa e di alto profilo urbanistico, altro che casette con il parco. Serve un grande progetto, che faccia eco alla recente legge di restauro naturalistico approvata dal Parlamento Europeo e che diventi un biglietto da visita importante per Roma, che si candida all'Expo 2030 con il tema della qualità dell'abitare e della vita urbana. I soggetti interessati, oltre Roma Capitale, sono Cassa depositi e prestiti investimenti (CdPi), proprietaria dell'area, e Cinecittà, gestita da una società di proprietà al 100 per cento del Ministero dell'economia e delle finanze. Sono tutte dentro al perimetro pubblico, e possono essere chiamate a definire un accordo che lasci libera l'area dagli interventi edificatori e consenta invece l'uso solo per le finalità produttive a servizio di Cinecittà. I 59 ettari del Pratone si possono liberare dall'edificazione quasi per intero, realizzando un parco lineare che da Centocelle arrivi fino al Gra, assicurando una continuità che è prima di tutto ecologica e riconoscendo al contempo l'importanza delle attività produttive legate al cinema e all'audiovisivo che fanno parte dell'identità e della storia di quella parte di città. La sorte del Pratone di Torre Spaccata non è una scelta tecnica, dove spostare le cubature, e il problema, ma politica, di visione complessiva della Città, ed è la risposta che gli 11 mila cittadini, che hanno firmato la proposta di delibera popolare sul Pratone, si aspettano", concludono. (Com)