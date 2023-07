Milano: Comune apre i bandi per i premi di laurea Ambrosoli e Marra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In memoria dell'avvocato Giorgio Ambrosoli e del Presidente del Consiglio comunale di Milano Giovanni Marra, anche quest'anno l'Amministrazione comunale ha pubblicato i bandi per due premi di laurea del valore di 5mila euro ciascuno, rivolti a giovani laureate e laureati, ricercatrici e ricercatori di atenei italiani. I partecipanti dovranno aver approfondito, nelle loro tesi di laurea magistrale o di dottorato, i temi dell'etica applicata all'attività economica (Premio Ambrosoli) e del bilancio sostenibile (Premio Marra), trattandoli in modo essenziale e con uno specifico contributo personale, originale e significativo. Le candidate e i candidati dovranno aver conseguito la tesi di laurea o di dottorato tra il 1° marzo 2022 e il 28 febbraio 2023 (Premio Ambrosoli) e tra il primo maggio 2022 e 30 aprile 2023 (Premio Marra). La domanda di partecipazione andrà inviata unicamente a mezzo PEC (posta elettronica certificata) non necessariamente intestata al candidato. La scadenza entro cui presentare la domanda è - per entrambi i bandi - mercoledì 20 settembre prossimo. Insieme alla documentazione le domande dovranno includere anche un breve abstract (massimo 100 righe) della tesi. I bandi dei due Premi, identici nelle modalità di partecipazione, presentano alcune peculiarità rispetto ai contenuti richiesti negli elaborati, legate alle figure dei due ispiratori. Riguardo al Premio dedicato a Giorgio Ambrosoli le tesi di laurea magistrale o di dottorato dovranno avere ad oggetto uno tra questi argomenti: i fenomeni di corruzione che inquinano la vita economica nella sfera pubblica e privata; il rapporto tra economia legale ed economia criminale anche di stampo mafioso. Riguardo al premio dedicato a Giovanni Marra le tesi di laurea e di dottorato dovranno aver trattato di pratiche e strumenti innovativi di integrazione della sostenibilità nel settore pubblico, nelle organizzazioni del privato sociale o nel settore privato. Nell'ambito dei tre temi, possono essere presentate tesi svolte anche in contesti internazionali. (Com)