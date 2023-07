Maltempo: Maccari e Mancini (FdI), impegno immediato su stato di calamità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assicuriamo "pieno sostegno alla richiesta di stato di calamità per i territori lombardi e in particolare mantovani colpiti dall'ondata di maltempo di questi giorni. Ci siamo già attivati sentendo il Ministro Lollobrigida per far sì che il mondo agricolo possa ricevere adeguati ristori per far fronte ai danni subiti da eventi che hanno messo in ginocchio uno dei territori cardine dell'agricoltura nazionale". Lo dichiarano in una nota i parlamentari mantovani di Fratelli d'Italia Carlo Maccari e Paola Mancini. "I contatti con Regione Lombardia e con l'assessore all'Agricoltura Beduschi –proseguono- sono costanti e non appena sarà terminata una mappatura puntuale dei danni e verrà deliberata la richiesta per lo stato di calamità al Governo, sarà nostra cura vigilare perché si possano reperire risorse e che le procedure siano le più rapide possibili". "Siamo certi –concludono Carlo Maccari e Paola Mancini- che il ministro, che ci ha già confermato pieno sostegno, non lascerà soli i nostri agricoltori e le molte imprese messe in ginocchio dal maltempo". (Com)