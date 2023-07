Trasporti: Sabatini (Fd'I), accolte richieste di Comuni e associazioni sulle unità di rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Slitterà di un anno, esattamente al primo gennaio 2025, l'entrata in vigore delle unità di rete per i servizi di trasporto pubblico urbano su gomma diversi da quelli di Roma Capitale. Lo ha deciso il Consiglio regionale, approvando un emendamento inserito nella Variazione al Bilancio di previsione 2023/2025 e presentato dalla Giunta. Sono state così accolte le richieste di numerosi sindaci e rappresentanti di categoria del settore trasporti in merito alle criticità legate alla costituzione delle unità di gestione del Tpl tra Comuni, in un primo tempo prevista il primo gennaio 2024. Grazie a questa proroga, "caldeggiata particolarmente anche dal capogruppo di Fratelli d'Italia Daniele Sabatini, i Comuni avranno più tempo per organizzarsi in reti e la Regione per pianificare gli interventi e le strategie volte a rafforzare il Tpl sul territorio". (segue) (Com)