Lombardia: FIGISC-Confcommercio (gestori carburanti), bene manifesto della Regione su mobilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I processi estrattivi di questi minerali portano con sé una serie di effetti collaterali quali, ad esempio, l'utilizzo di grandi quantità di acqua (per estrarre una tonnellata di litio sono necessari circa 500.000 litri d'acqua, che dovrà poi essere opportunamente trattata per non creare ulteriore inquinamento), l'emissione di anidride carbonica e la produzione di grandi quantità di scorie minerarie. Da ultimo, sarà fondamentale individuare quanto prima possibili soluzioni che consentano il recupero delle batterie giunte a fine vita". (Com)