India: Gava su conclusione ministeriale Energia G20, "risultati importanti per accelerare la transizione"

- Si è conclusa a Goa, in India, la riunione dei ministri dell'Energia dei Paesi membri del G20, evento dov'è stato registrato un "pieno consenso" sull'importanza della diversificazione delle fonti e l'avanzamento di produzioni sostenibili. Lo ha detto la viceministra all’Ambiente e alla Sicurezza energetica Vannia Gava in una nota trasmessa alla stampa. “Pieno consenso sul riconoscimento dell'importanza della diversificazione, dell'adozione e dell'avanzamento di biocarburanti sostenibili e idrogeno prodotto da tecnologie a emissioni zero e a basse emissioni e sì alla collaborazione per mantenere una catena di approvvigionamento affidabile, responsabile e sostenibile di minerali critici. Impegno anche ad aumentare il ruolo chiave dell'efficienza energetica e l’accesso universale e sostenibile all'energia, contrastando la povertà energetica”, ha commentato Gava. Con riferimento specifico al ruolo rilevante dei biocarburanti per accelerare la transizione, nel pomeriggio verrà presentata l’Alleanza Globale per i Biocarburanti, alla quale l'Italia aderisce come Paese Membro Iniziatore.(Inn)