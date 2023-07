Crimea: ripreso dopo dieci minuti il transito delle auto attraverso il ponte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E stato nuovamente ripristinato il traffico stradale sul ponte che collega la penisola di Crimea e la Russia meridionale. Secondo quanto riferito su Telegram dal servizio operativo dell'infrastruttura, la seconda interruzione del traffico avvenuta nella giornata odierna è durata solo dieci minuti. "Il traffico automobilistico sul ponte di Crimea è ripreso regolarmente", si legge nel messaggio. In precedenza il ponte è stato chiuso al traffico per circa un'ora, presumibilmente per garantire la sicurezza delle persone a causa dell'attacco effettuato questa mattina dalle forze armate ucraine.(Rum)