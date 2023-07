Sardegna: ricerca sociologica svela pregi e difetti dell'isola, oltre l'estate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa gode del patrocinio del Comitato promotore dell'inserimento dell'insularità in Costituzione, presieduto da Michele Cossa, e rappresenta un'opportunità unica per esaminare la situazione a un anno dall'approvazione della legge costituzionale che ha sancito il principio dell'insularità. Petricone, che è anche consigliere di Giorgia Meloni per le politiche sociali, sottolinea l'importanza di diffondere i risultati della ricerca tra la società civile, il legislatore, il governo, gli imprenditori e gli operatori dei vari settori coinvolti dall'applicazione della legge, come i trasporti, la sanità, le infrastrutture e il turismo. Ciò è particolarmente rilevante in vista dell'adozione dei provvedimenti attuativi della legge costituzionale. (Rsc)