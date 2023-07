Abi: pubblicato volume sugli insegnamenti di Raffaele Mattioli nel cinquantenario della scomparsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli insegnamenti di Raffaele Mattioli" è il titolo del nuovo volume che l'Associazione bancaria italiana (Abi) e l'Istituto Luigi Einaudi per gli studi bancari, finanziari e assicurativi hanno realizzato assieme a Editori Laterza e che viene presentato in occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Mattioli, avvenuta il 27 luglio 1973. Il volume, curato da Federico Pascucci, segretario generale dell'Istituto Luigi Einaudi, è diviso in due sezioni: la prima raccoglie otto interventi di testimoni diretti e di interpreti successivi; la seconda è focalizzata sulla ricostruzione del rapporto intercorso tra Mattioli e la rivista dell'Abi "Bancaria". "Dopo i volumi su Luigi Einaudi, Carlo Azeglio Ciampi, Guido Carli, Paolo Baffi, Stefano Siglienti, Tancredi Bianchi e Piero Barucci, l'Associazione bancaria italiana e l'Istituto Luigi Einaudi per gli studi bancari, finanziari e assicurativi nel cinquantenario dedicano il volume ai plurimi insegnamenti di Mattioli, validi anche per l'oggi e per il domani", si legge nella prefazione, firmata da Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, e Maurizio Sella, presidente dell'Istituto Luigi Einaudi. (Com)