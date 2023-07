Agricoltura: Confagricoltura, settore può dare contributo determinante a transizione ecologica ed energetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da sempre parte attiva in questo processo con le proprie imprese associate, Confagricoltura ha chiesto sin da subito maggiori risorse per il nuovo bando sul parco agrisolare, in considerazione della sicura grande partecipazione che esaurirà in breve tempo i finanziamenti previsti. Quanto al capitolo energetico mutuato dalla strategia del RePowerEu, la confederazione ha richiesto che lo stanziamento aggiuntivo sia destinato a supportare direttamente le imprese in questa fase cruciale di transizione energetica e digitale, anche per non compromettere la capacità produttiva rispetto ai nostri principali concorrenti, in primo luogo Francia e Germania. L'investimento costante in un rafforzamento dell'indipendenza strategica energetica dell'Unione non può pertanto prescindere da costanti sussidi nel campo agricolo nei singoli Stati membri, primo fra tutti l'Italia, per distrarsi da una politica di outsourcing e potenziare la propria capacità strutturale e produttiva, contribuendo a ridurre esternalità negative di particolare rilevanza, primo fra tutti il cambiamento climatico. (Com)