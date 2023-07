Sicurezza: sottosegretario Molteni, 2 milioni di euro per prevenzione e contrasto illegalità sulle spiagge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Viminale, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, ha messo a disposizione due milioni di euro per finanziare 60 progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto all’abusivismo commerciale, alla contraffazione e all’illegalità sulle spiagge italiane. Così in una nota il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni. "Grazie a queste risorse le amministrazioni locali potranno finanziare assunzioni a tempo determinato della Polizia locale; il pagamento del lavoro straordinario della Polizia locale; acquisti di dotazioni, attrezzature e mezzi di sicurezza urbana; sostenere campagne informative contro la contraffazione e l’abusivismo. Confermare questi fondi dedicati ai Comuni costieri - prosegue Molteni - riafferma la grande sensibilità del ministero dell’Interno per la sicurezza dei territori e il contrasto a quelle forme di illegalità che creano degrado, disagio, insicurezza e allarme sociale. 'Spiagge sicure' - conclude il sottosegretario - rappresenta per il Viminale l’ennesima dimostrazione di grande attenzione e di importanti finanziamenti per le autonomie locali e per la sicurezza urbana e partecipata delle Comunità dopo i fondi stanziati per la videosorveglianza e i fondi contro le truffe agli anziani". (Com)