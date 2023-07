Regno Unito: "Telegraph", il governo esorta Sunak ad accantonare l'obiettivo "zero emissioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak dovrebbe prendere in considerazione l'idea di accantonare gli impegni presi in merito all'obiettivo “zero emissioni” di CO2 dopo la vittoria alle elezioni suppletive nel seggio di Uxbridge. È la posizione espressa da diversi membri del governo interpellati dal quotidiano “The Telegraph”, secondo cui diversi esponenti di spicco del Partito conservatore preferirebbero che il primo ministro si concentrasse a sostenere le famiglie britanniche dagli effetti dell'inflazione. Secondo alcuni osservatori la vittoria dei conservatori a Uxbridge avvenuta nelle suppletive di giovedì scorso è stata favorita dallo scontro con il sindaco laborista di Londra, Sadiq Khan, in relazione all'espansione della zona a basse emissioni (Ulez) della capitale britannica. Secondo il “Telegraph”, la politiche verdi potrebbero diventare un terreno di confronto importante fra conservatori e laboristi alle prossime elezioni generali. In generale, alcuni esponenti di governo interpellati dal quotidiano ritengono che sarebbe necessario un approccio pragmatico che protegga le famiglie dagli effetti delle politiche volte ad abbattere le emissioni di CO2 entro il 2050. “Si tratta di tempi e pragmatismo. Non può essere un tema ideologizzato, ci deve essere un equilibrio. Non nego la necessità di arrivare all'obiettivo 'emissioni zero' ma fare di tale obiettivo la principale priorità rischia di farci diventare un partito verde senza prospettive di crescita”, ha detto un esponente di governo interpellato dal “Telegraph”. (Rel)