Yemen: ucciso direttore della sede di Taiz del Programma alimentare mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della sede di Taiz del Programma alimentare mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu), il cittadino giordano Moayad Hameidi, è stato ucciso, nel pomeriggio di ieri, da “uomini armati sconosciuti”, a Turbah, nel sud-ovest dello Yemen. Lo si apprende da un comunicato stampa del Programma alimentare mondiale. Fonti locali riferiscono, inoltre, che Hameidi era stato raggiunto da colpi di arma da fuoco sparati da un uomo a bordo di una motocicletta, mentre pranzava in un ristorante di Turbah, a circa 75 chilometri a sud di Taiz. Trasportato d’urgenza in ospedale, era deceduto poco dopo il suo arrivo. Hameidi, che lavorava da 18 anni per il Programma alimentare mondiale, era giunto recentemente in Yemen per svolgere il suo incarico di direttore dell’ufficio di Taiz. In precedenza, aveva lavorato in Sudan, Siria e Iraq. Secondo quanto riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, il consigliere del direttore dei servizi di sicurezza del governatorato di Taiz, Yahya al Atwani, ha annunciato questa mattina che le autorità yemenite sono riuscite a identificare gli autori dell’attacco, la cui identità non è stata ancora rivelata ai media. Al Atwani, inoltre, ha assicurato che le forze di sicurezza yemenite, in risposta all’uccisione di Hameidi, hanno elaborato un piano per garantire l’incolumità di funzionari e impiegati delle organizzazioni internazionali nel Paese. (Res)