Caldo: Paita (Iv), incomprensibile negare 3 ore di aria condizionata, Hi Lex sia più collaborativa

- "La decisione della Hi Lex di Chiavari di negare il prolungamento dell'accensione dell'aria condizionata fino a fine turno è incomprensibile. La dirigenza dell'azienda ha indubbi meriti per aver salvato una realtà produttiva rilevante per tutta la Liguria come la ex Lames, e anche per questo sarebbe importante tenesse un atteggiamento più collaborativo". Lo dice in una nota la coordinatrice di Italia Viva Raffaella Paita. "La richiesta dei lavoratori di avere una copertura di 3 ore in più di aria condizionata, in un capannone esposto al sole con una catena di montaggio, è assolutamente ragionevole. Tanto che i dipendenti sono stati costretti a scendere in sciopero. In attesa di una normativa nazionale, è importante che imprenditori e lavoratori si vengano incontro per superare questo momento difficile", aggiunge la senatrice ligure di Italia Viva. (Com)