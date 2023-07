Crimea: governatore Aksenov, difesa aerea in funzione per contrastare attacco droni ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa aerea è entrata in funzione in Crimea per contrastare un attacco effettuato dalle forze ucraine utilizzando dei droni. E' quanto riferisce il governatore della Crimea, Sergej Aksenov, secondo cui le diverse esplosioni udite nelle ultime ore sono state causate proprio dall'intervento dei sistemi di difesa aerea che hanno intercettato i droni lanciati dalle forze di Kiev. "Il nemico ha tentato di attaccare alcune infrastrutture del distretto di Krasnogvardeiskij della Repubblica di Crimea utilizzando degli aeromobili senza pilota. I dipendenti del ministero delle Emergenze sono sul posto per affrontare le possibili conseguenze. Tutti i servizi di soccorso sono in funzione", ha detto Aksenov su Telegram. In precedenza era stato annunciato un blocco del traffico di veicoli attraverso il Ponte di Crimea. (Rum)