Russia: smantellata cellula terroristica dell'organizzazione islamista ablighi Jamaat

- Il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb), in collaborazione con la Direzione principale del ministero dell'Interno di Mosca, ha soppresso le attività criminali di una cellula dell'organizzazione estremista religiosa internazionale Tablighi Jamaat. Stando a quanto riferito dalle due agenzie, le forze di sicurezza hanno arrestato nove membri dell'organizzazione estremista - bandita in Russia - nella regione di Mosca. Al momento dell'arresto, le nove persone in questione sono state trovate in possesso di propaganda religiosa estremista. (Rum)