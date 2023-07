Crimea: ripristinato il transito di veicoli attraverso il ponte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ponte di Crimea, dopo una temporanea sospensione del traffico, è stato riaperto. E' quanto riferito dal servizio operativo che gestisce l'infrastruttura su Telegram. "La circolazione dei veicoli sul ponte di Crimea è stata ripristinata", si legge nel messaggio. In precedenza il transito di autovetture era stato bloccato, probabilmente per evitare possibili riflessi per gli automobilisti dato l'attacco con droni effettuato dalle forze ucraine questa mattina nel distretto Krasnogvardeiskij della penisola di Crimea.(Rum)