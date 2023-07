Nepal: primo ministro Dahal oggi in viaggio per Roma, parteciperà al Food Systems Summit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Nepal, Pushpa Kamal Dahal, partirà oggi per l’Italia per partecipare a Roma al Food Systems Summit delle Nazioni Unite, in agenda dal 24 al 26 luglio. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri nepalese. Il premier, si legge nella nota, sarà accompagnato dalla figlia e consigliera Ganga Dahal, dal ministro dell’Agricoltura, Beduram Bhusal, e da altri funzionari. Dahal interverrà al vertice il 24 e il 25 luglio in qualità di presidente del Gruppo dei Paesi meno sviluppati. A margine dell’evento avrà colloqui bilaterali con rappresentanti del sistema Onu. Inoltre, l’Associazione dei nepalesi non residenti ha organizzato un’interazione con la comunità nepalese locale. Il rientro a Katmandu è previsto per il 28 luglio. (Inn)