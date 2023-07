Francia: prorogato sciopero giornalisti “Journal du dimache”, il più lungo della storia nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue lo sciopero della redazione del “Journal du dimache” contro l'arrivo alla direzione del settimanale francese di Geoffroy Lejeune. La protesta avrebbe dovuto concludersi oggi ma è stata prorogata sino a martedì, una decisione che rende quello in atto lo sciopero più lungo di una testata giornalistica nella storia francese, stando a quanto riferito in un comunicato della Società dei giornalisti (Sdj, il sindacato del settore). Lo sciopero del “Jdd”, infatti, supererà anche quello di 31 giorni dei giornalisti di “i-Télé” avvenuto nel 2016. Il proseguimento della manifestazione di dissenso è stato approvato dal 98 per cento del personale votante: 98 favorevoli, due contrari e quattro astenuti. Di conseguenza, il settimanale non sarà presente nelle edicole francesi per la quinta domenica consecutiva. I dipendenti del “Jdd” protestano contro la nomina di Lejeune, ex direttore di “Valeurs actuelles”, considerato una figura di estrema destra e chiedono che venga garantita l'indipendenza editoriale della testata. (Frp)