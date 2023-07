Migranti: Tajani, rafforziamo impegno contro traffico esseri umani, lanciate nuove iniziative in Libia e Niger (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio Tajani ha dichiarato: "Con questo nuovo pacchetto di interventi, il governo conferma di voler rafforzare l'impegno nella lotta al traffico di migranti e all'immigrazione irregolare nel Mediterraneo Centrale. Sosterremo le capacità operative di Libia e Niger per combattere i trafficanti, offrendo concrete alternative e formazione per i giovani. Allo stesso tempo rilanceremo il rapporto tra Italia e Africa in un settore che richiede la piena collaborazione di tutti gli Stati interessati dal fenomeno migratorio". (Com)